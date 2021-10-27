Мясников нашёл оправдание россиянам, "ломанувшимся" в Турцию и Египет в нерабочие дни

Врач и телеведущий Александр Мясников не видит поводов для беспокойства в том, что россияне массово собрались на отдых в Турцию и Египет на период нерабочих дней. По его мнению, отъезд граждан в другие страны точно соответствует духу "вынужденных каникул", так как они выпадут из "цепи передачи инфекции" внутри страны и не будут никаким образом влиять на распространение вируса среди населения.