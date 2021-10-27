Мясников нашёл оправдание россиянам, "ломанувшимся" в Турцию и Египет в нерабочие дни
Теледоктор напомнил, что уровень инфицирования в этих странах значительно ниже, чем у нас.
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Врач и телеведущий Александр Мясников не видит поводов для беспокойства в том, что россияне массово собрались на отдых в Турцию и Египет на период нерабочих дней. По его мнению, отъезд граждан в другие страны точно соответствует духу "вынужденных каникул", так как они выпадут из "цепи передачи инфекции" внутри страны и не будут никаким образом влиять на распространение вируса среди населения.
"Что в Турции, что в Египте уровень инфицирования значительно ниже, чем сегодня в России, там строгий контроль ПЦР-тестов, по прилёте в Россию — также контроль. Пусть отдыхают, если деньги есть!" — написал Мясников в своём телеграм-канале.
Напомним, после того как президент России Владимир Путин поддержал инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября по всей стране, россияне стали массово скупать авиабилеты на курорты. В АТОР сообщили, что граждане страны выкупили почти все места в пятизвёздочных отелях Египта. Из-за небывалого спроса многие премиум-гостиницы Хургады и Шарм-эль-Шейха приостановили продажи, а стоимость билетов на рейсы в Турцию и Египет достигла 350–450 тысяч рублей.
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