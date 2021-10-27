Маму Николая Баскова госпитализировали с коронавирусом
Из-за возраста женщина находится в группе риска, специалисты назначили ей ряд обследований.
Фото © Instagram / nikolaibaskov
В одну из московских больниц с коронавирусом доставили 66-летнюю маму российского певца Николая Баскова, после того как результат её ПЦР-теста оказался положительным.
По словам врачей, 66-летняя Елена Баскова находится в состоянии средней тяжести, сообщает Mash. Из-за возраста женщина — в группе риска, специалисты назначили ей ряд обследований. В данный момент мать знаменитого артиста проходит диагностику. Сам певец её состояние пока никак не прокомментировал.
Напомним, что в больнице с ковидом по-прежнему остаётся известный актёр Валерий Гаркалин, в его состоянии нет изменений. Артиста доставили 2 октября в больницу с коронавирусом. Сообщалось, что у Гаркалина поражено от 25 до 50% лёгких, но 6 октября артиста перевели в реанимацию. 9 октября его подключили к аппарату ЭКМО, а через три дня состояние артиста начало постепенно улучшаться. 14-го числа Гаркалин вышел из искусственной комы после ИВЛ и ЭКМО, затем СМИ сообщили о сепсисе у госпитализированного.
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