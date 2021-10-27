Маму Николая Баскова госпитализировали с коронавирусом

В одну из московских больниц с коронавирусом доставили 66-летнюю маму российского певца Николая Баскова, после того как результат её ПЦР-теста оказался положительным.

По словам врачей, 66-летняя Елена Баскова находится в состоянии средней тяжести, сообщает Mash. Из-за возраста женщина — в группе риска, специалисты назначили ей ряд обследований. В данный момент мать знаменитого артиста проходит диагностику. Сам певец её состояние пока никак не прокомментировал.