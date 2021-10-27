Зеленский ответил на петицию о запрете концертов российских артистов на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию телеведущего и продюсера Игоря Кондратюка о полном запрете концертов российских артистов до "возвращения" Крыма и Донбасса, говорится на сайте Офиса главы государства.

Петиция набрала необходимые для рассмотрения лидером Незалежной 25 тысяч голосов. В своём ответе Зеленский напомнил, что сейчас Минкульт Украины составляет перечень людей, которые создают угрозу нацбезопасности. Находящихся в списке артистов пограничники имеют право не пускать на территорию Незалежной. Также Зеленский поручил премьер-министру, секретарю СНБО и главе СБУ изучить возможность усиления ответственности за нарушение российскими артистами закона о гастролях.