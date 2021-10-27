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Зеленский ответил на петицию о запрете концертов российских артистов на Украине

Он напомнил, что Минкульт уже вносит звёзд из РФ в список тех, кто создаёт угрозу нацбезопасности страны.

27 октября, 12:55
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/zelenskiy95" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Владимир Зеленский </a></p>

Фото © Facebook / Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию телеведущего и продюсера Игоря Кондратюка о полном запрете концертов российских артистов до "возвращения" Крыма и Донбасса, говорится на сайте Офиса главы государства.

Петиция набрала необходимые для рассмотрения лидером Незалежной 25 тысяч голосов. В своём ответе Зеленский напомнил, что сейчас Минкульт Украины составляет перечень людей, которые создают угрозу нацбезопасности. Находящихся в списке артистов пограничники имеют право не пускать на территорию Незалежной. Также Зеленский поручил премьер-министру, секретарю СНБО и главе СБУ изучить возможность усиления ответственности за нарушение российскими артистами закона о гастролях.

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Ранее Лайф рассказывал, что украинский Минкульт увидел угрозу нацбезопасности в российских актёрах Марии Мироновой и Игоре Петренко.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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