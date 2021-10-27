Европейский суд обязал Польшу выплачивать €1 млн каждый день

Суд Европейского союза в Люксембурге (CJEU) обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее вердикта. В июле инстанция потребовала немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда республики из-за права отстранять от работы судей, поскольку увидела в этом угрозу их беспристрастности и независимости.

"Учитывая, что Польша не остановила применение положений, связанных с компетенцией дисциплинарной палаты Верховного суда, Польша приговаривается к выплате в пользу ЕК ежедневного штрафа в размере один миллион евро", — говорится в распоряжении инстанции.