Европейский суд обязал Польшу выплачивать €1 млн каждый день
Штраф будет в силе до тех пор, пока Варшава не начнёт работать над реформой своей судебной системы.
Фото © Pixabay
Суд Европейского союза в Люксембурге (CJEU) обязал Польшу выплачивать один миллион евро в сутки в качестве штрафа за невыполнение принятого ранее вердикта. В июле инстанция потребовала немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного суда республики из-за права отстранять от работы судей, поскольку увидела в этом угрозу их беспристрастности и независимости.
"Учитывая, что Польша не остановила применение положений, связанных с компетенцией дисциплинарной палаты Верховного суда, Польша приговаривается к выплате в пользу ЕК ежедневного штрафа в размере один миллион евро", — говорится в распоряжении инстанции.
Напомним, в сентябре Еврокомиссия потребовала ввести санкции против Польши из-за судебной реформы, которая, по мнению Евросоюза, угрожает независимости польских судей. Еврокомиссия, в частности, усмотрела нарушения в работе дисциплинарной палаты Верховного суда Польши, которая может принимать решения по профессиональной деятельности судей. Польские власти претензии отвергали, указывая на верховенство местных законов над требованиями ЕС.
Комментариев: 0