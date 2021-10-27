Актёр Семчев поделился ожиданиями от назначения Хабенского худруком МХТ имени Чехова

Заслуженный артист РФ, актёр МХТ имени Чехова Александр Семчев заявил, что назначение Константина Хабенского худруком театра стало неожиданностью. Тем не менее он отнёсся к этому с оптимизмом.

"Это неожиданно, но, мне кажется, для него это хорошая карьера. Хочется внятной, сильной режиссуры. Зарубежной, отечественной. Так, чтобы бурлила жизнь в Художественном театре", — сказал он в беседе с "Москвой 24".

Семчев также надеется, что новый руководитель вернёт социальный пакет для работников театра и сделает репертуар более разнообразным.