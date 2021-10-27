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Актёр Семчев поделился ожиданиями от назначения Хабенского худруком МХТ имени Чехова

Он выразил надежду, что его коллега сможет сделать репертуар более разнообразным.

27 октября, 13:02
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей

Заслуженный артист РФ, актёр МХТ имени Чехова Александр Семчев заявил, что назначение Константина Хабенского худруком театра стало неожиданностью. Тем не менее он отнёсся к этому с оптимизмом.

"Это неожиданно, но, мне кажется, для него это хорошая карьера. Хочется внятной, сильной режиссуры. Зарубежной, отечественной. Так, чтобы бурлила жизнь в Художественном театре", — сказал он в беседе с "Москвой 24".

Семчев также надеется, что новый руководитель вернёт социальный пакет для работников театра и сделает репертуар более разнообразным.

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А ещё Лайф рассказывал, что российский бизнесмен и театральный деятель Владимир Кехман назначен новым гендиректором МХАТ имени Горького. При этом он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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