Актёр Семчев поделился ожиданиями от назначения Хабенского худруком МХТ имени Чехова
Он выразил надежду, что его коллега сможет сделать репертуар более разнообразным.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Никеричев Андрей
Заслуженный артист РФ, актёр МХТ имени Чехова Александр Семчев заявил, что назначение Константина Хабенского худруком театра стало неожиданностью. Тем не менее он отнёсся к этому с оптимизмом.
"Это неожиданно, но, мне кажется, для него это хорошая карьера. Хочется внятной, сильной режиссуры. Зарубежной, отечественной. Так, чтобы бурлила жизнь в Художественном театре", — сказал он в беседе с "Москвой 24".
Семчев также надеется, что новый руководитель вернёт социальный пакет для работников театра и сделает репертуар более разнообразным.
А ещё Лайф рассказывал, что российский бизнесмен и театральный деятель Владимир Кехман назначен новым гендиректором МХАТ имени Горького. При этом он продолжит работать в качестве художественного руководителя Михайловского театра.
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