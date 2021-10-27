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Иммунолог назвал главную особенность кашля при коронавирусе

При этом он подчеркнул, что точно определить наличие инфекции поможет только тестирование.

27 октября, 13:29

Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что для кашля при коронавирусе характерно одно отличительное свойство — он малопродуктивный. Об особенностях самого известного симптома ковида специалист рассказал в беседе с "Москвой 24".

"Здесь мокроту выделить сложно, поскольку воспаление идёт очень глубоко. Мокроты выделяется мало или не выделяется вообще. При этом кашель действительно приступообразный, сильный", отметил врач.

Однако наличие кашля без мокроты ещё не говорит о заражении ковидом, объяснил Крючков. Врач уточнил, что при лёгком течении коронавируса кашель может быть несильным, а когда заболевание у пациента длится долго, к нему может присоединиться бактериальная флора — тогда при кашле проявляется мокрота. Точно определить наличие инфекции поможет только тестирование.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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