Иммунолог назвал главную особенность кашля при коронавирусе

Врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что для кашля при коронавирусе характерно одно отличительное свойство — он малопродуктивный. Об особенностях самого известного симптома ковида специалист рассказал в беседе с "Москвой 24".

"Здесь мокроту выделить сложно, поскольку воспаление идёт очень глубоко. Мокроты выделяется мало или не выделяется вообще. При этом кашель действительно приступообразный, сильный", — отметил врач.

Однако наличие кашля без мокроты ещё не говорит о заражении ковидом, объяснил Крючков. Врач уточнил, что при лёгком течении коронавируса кашель может быть несильным, а когда заболевание у пациента длится долго, к нему может присоединиться бактериальная флора — тогда при кашле проявляется мокрота. Точно определить наличие инфекции поможет только тестирование.