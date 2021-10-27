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В центре имени Гамалеи уверены, что "Спутник V" получит регистрацию ВОЗ

О позитивном ходе переговоров стало известно на площадке просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией "Мы вместе".

27 октября, 13:32

Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" уже в ближайшее время. Об этом заявил в среду руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин, выступая на площадке просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией "Мы вместе".

"Вопрос ВОЗ — это фактически вопрос подачи документов и принятия той процедуры, которая у нас налажена в России. Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен — понятно, что нужно подготовиться для того, что в ближайшее время ВОЗ зарегистрирует вакцину. Я думаю, в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ", отметил он.

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Ранее Лайф сообщал, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V". Планируется уже через шесть-восемь месяцев зарегистрировать продукт и запустить его массовое производство.

А на днях директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против новой формы дельта-штамма коронавируса. Новые варианты "дельты" появляются постоянно, но пока нет ни одного, который по распространённости превышал бы десятую долю процента, по крайней мере в Москве, отметил специалист.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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