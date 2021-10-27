В центре имени Гамалеи уверены, что "Спутник V" получит регистрацию ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может зарегистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" уже в ближайшее время. Об этом заявил в среду руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Владимир Гущин, выступая на площадке просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией "Мы вместе".

"Вопрос ВОЗ — это фактически вопрос подачи документов и принятия той процедуры, которая у нас налажена в России. Сейчас мы уже фактически находимся на финишной прямой, диалог построен — понятно, что нужно подготовиться для того, что в ближайшее время ВОЗ зарегистрирует вакцину. Я думаю, в ближайшее время мы получим регистрацию ВОЗ", — отметил он.

Ранее Лайф сообщал, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V". Планируется уже через шесть-восемь месяцев зарегистрировать продукт и запустить его массовое производство.