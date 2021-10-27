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"Чтобы справедливость восторжествовала": Журова назвала реваншем за Олимпиаду победу Дины Авериной на чемпионате мира в Японии

Отметим, что наша спортсменка сумела завоевать сразу две золотые медали за один день и стать 15-кратной победительницей мировых форумов.

27 октября, 13:27
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в беседе с Лайфом высоко оценила победу российской гимнастки Дины Авериной на чемпионате мира в Японии.

"Это даже больше реванш, чтобы справедливость восторжествовала. При этом неприятно, что ряд болельщиков начал говорить, что вот в отсутствии действующей олимпийской чемпионки (Линой Ашрам. — Прим. Лайфа). Я всегда в таких случаях говорю: откройте протокол и посмотрите его, кто стоит на пьедестале. И неважно, кто из спортсменов не приехал. В истории спорта никто таких подробностей не увидит", — сказала Журова.

Парламентарий также отметила вклад президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в то, что она сумела сохранить Дину Аверину в хорошей форме и не дала спортсменке завершить карьеру после Олимпиады.

"Это смелость и сила! Причём я уверена, она (Дина Аверина. — Прим. Лайфа) не знала заранее, что Ашрам не будет. Она просто готовилась к чемпионату мира", — добавила Журова.

Реванш за Олимпиаду: Дина Аверина завоевала вторую золотую медаль чемпионата мира за день

Реванш за Олимпиаду: Дина Аверина завоевала вторую золотую медаль чемпионата мира за день

Напомним, россиянка Дина Аверина взяла за день две золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Теперь она — 15-кратная победительница мировых форумов. Её сестра Арина Аверина также сумела взять одну медаль — серебро в упражнениях с мячом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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