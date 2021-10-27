Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в беседе с Лайфом высоко оценила победу российской гимнастки Дины Авериной на чемпионате мира в Японии.

"Это даже больше реванш, чтобы справедливость восторжествовала. При этом неприятно, что ряд болельщиков начал говорить, что вот в отсутствии действующей олимпийской чемпионки (Линой Ашрам. — Прим. Лайфа). Я всегда в таких случаях говорю: откройте протокол и посмотрите его, кто стоит на пьедестале. И неважно, кто из спортсменов не приехал. В истории спорта никто таких подробностей не увидит", — сказала Журова.

Парламентарий также отметила вклад президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в то, что она сумела сохранить Дину Аверину в хорошей форме и не дала спортсменке завершить карьеру после Олимпиады.

"Это смелость и сила! Причём я уверена, она (Дина Аверина. — Прим. Лайфа) не знала заранее, что Ашрам не будет. Она просто готовилась к чемпионату мира", — добавила Журова.