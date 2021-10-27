"Чтобы справедливость восторжествовала": Журова назвала реваншем за Олимпиаду победу Дины Авериной на чемпионате мира в Японии
Отметим, что наша спортсменка сумела завоевать сразу две золотые медали за один день и стать 15-кратной победительницей мировых форумов.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в беседе с Лайфом высоко оценила победу российской гимнастки Дины Авериной на чемпионате мира в Японии.
"Это даже больше реванш, чтобы справедливость восторжествовала. При этом неприятно, что ряд болельщиков начал говорить, что вот в отсутствии действующей олимпийской чемпионки (Линой Ашрам. — Прим. Лайфа). Я всегда в таких случаях говорю: откройте протокол и посмотрите его, кто стоит на пьедестале. И неважно, кто из спортсменов не приехал. В истории спорта никто таких подробностей не увидит", — сказала Журова.
Парламентарий также отметила вклад президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой в то, что она сумела сохранить Дину Аверину в хорошей форме и не дала спортсменке завершить карьеру после Олимпиады.
"Это смелость и сила! Причём я уверена, она (Дина Аверина. — Прим. Лайфа) не знала заранее, что Ашрам не будет. Она просто готовилась к чемпионату мира", — добавила Журова.
Напомним, россиянка Дина Аверина взяла за день две золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Теперь она — 15-кратная победительница мировых форумов. Её сестра Арина Аверина также сумела взять одну медаль — серебро в упражнениях с мячом.
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