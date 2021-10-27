Захарова назвала опасным прецедентом решение суда Амстердама по "золоту скифов"
По её оценке, вердикт подрывает доверие между музейными сообществами разных стран.
Фото © ТАСС / Демьянчук Александр
Решение Апелляционного суда Амстердама в отношении "скифского золота", которое постановили передать Украине, вместо того чтобы вернуть в Крым, может поставить под угрозу дальнейшее сотрудничество музеев России и Нидерландов. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Вердикт Апелляционного суда Амстердама создаёт крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами", — говорится в её заявлении.
По словам Захаровой, решение суда является политически мотивированным, а музейные обмены стали ареной политического противостояния. Она напомнила, что "золото" было обнаружено именно на Крымском полуострове, а судьи этот факт полностью проигнорировали.
Напомним, что разбирательство о судьбе нескольких сотен экспонатов было инициировано в ноябре 2014 года. Около двух тысяч артефактов из музеев Крыма было отправлено на выставку "Крым: золото и секреты Чёрного моря" в голландском музее Алларда Пирсона. После воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" осталось в запасниках голландского музея до решения суда Амстердама. 26 октября 2021 года инстанция постановила отдать артефакты Украине. В Крыму назвали это решение политизированным.
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