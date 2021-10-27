Захарова назвала опасным прецедентом решение суда Амстердама по "золоту скифов"

Решение Апелляционного суда Амстердама в отношении "скифского золота", которое постановили передать Украине, вместо того чтобы вернуть в Крым, может поставить под угрозу дальнейшее сотрудничество музеев России и Нидерландов. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Вердикт Апелляционного суда Амстердама создаёт крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами", — говорится в её заявлении.