Названа новая версия смерти расчленённого рэпера Энди Картрайта
В настоящее время проводится автороведческая экспертиза, которая покажет, писала ли жена артиста друзьям мужа после его гибели.
Фото © Instagram / kkkartrait
Супруга рэпера Энди Картрайта Марина Кохал, которая уже больше года находится под стражей по подозрению в убийстве мужа, могла задушить его. Такую версию выдвинули следователи, заказав новую экспертизу, сообщает kp.ru.
Точная причина смерти рэпера до сих пор не установлена. Ранее в ходе исследования было обнаружено, что у рэпера понижено содержание глюкозы в крови, это говорит о том, что он был в коме. По версии следствия, Марина Кохал могла убить мужа с помощью введения инсулинового препарата. Сейчас правоохранители заказали новую экспертизу. Специалистам предстоит выяснить, мог ли Картрайт впасть в кому или получить интоксикацию из-за инсулинового препарата, а также мог ли он умереть во время комы из-за того, что ему перекрыли дыхательные пути, то есть вследствие удушения.
Также следователи ждут результатов автороведческой экспертизы. Они должны показать, писала ли Кохал после смерти мужа его друзьям, чтобы скрыть преступление.
Напомним, что тело Картрайта было найдено вечером 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга Марина Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию девушки о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления.
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