Названа новая версия смерти расчленённого рэпера Энди Картрайта

Точная причина смерти рэпера до сих пор не установлена. Ранее в ходе исследования было обнаружено, что у рэпера понижено содержание глюкозы в крови, это говорит о том, что он был в коме. По версии следствия, Марина Кохал могла убить мужа с помощью введения инсулинового препарата. Сейчас правоохранители заказали новую экспертизу. Специалистам предстоит выяснить, мог ли Картрайт впасть в кому или получить интоксикацию из-за инсулинового препарата, а также мог ли он умереть во время комы из-за того, что ему перекрыли дыхательные пути, то есть вследствие удушения.