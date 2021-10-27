Вдову рэпера Энди Картрайта, обвиняемую в его убийстве, отпускают из СИЗО

Бывшая супруга рэпера Энди Картрайта, которая обвиняется в его убийстве, будет переведена из СИЗО под домашний арест до 30 января 2022 года. Об этом Лайфу сообщил адвокат Юрий Авдеев.

"Марину Кохал, подозреваемую в убийстве рэпера Энди Картрайта, отпускают из-под стражи. Сейчас ждём её освобождения, она будет под домашним арестом. Первое, что планирует сделать, это встретиться с сыном", — сказал он.