Вдову рэпера Энди Картрайта, обвиняемую в его убийстве, отпускают из СИЗО
Ей нельзя будет общаться с иными лицами по уголовному делу, а также использовать средства связи.
Кадр из видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Бывшая супруга рэпера Энди Картрайта, которая обвиняется в его убийстве, будет переведена из СИЗО под домашний арест до 30 января 2022 года. Об этом Лайфу сообщил адвокат Юрий Авдеев.
"Марину Кохал, подозреваемую в убийстве рэпера Энди Картрайта, отпускают из-под стражи. Сейчас ждём её освобождения, она будет под домашним арестом. Первое, что планирует сделать, это встретиться с сыном", — сказал он.
Как уточнили в суде, ей будет запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, использовать средства связи. Кохал выпущена из-под стражи в зале суда.
Напомним, что тело Картрайта было найдено вечером 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга Марина Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию девушки о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления.
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