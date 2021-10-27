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Вдову рэпера Энди Картрайта, обвиняемую в его убийстве, отпускают из СИЗО

Ей нельзя будет общаться с иными лицами по уголовному делу, а также использовать средства связи.

27 октября, 13:19

Кадр из видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Бывшая супруга рэпера Энди Картрайта, которая обвиняется в его убийстве, будет переведена из СИЗО под домашний арест до 30 января 2022 года. Об этом Лайфу сообщил адвокат Юрий Авдеев.

"Марину Кохал, подозреваемую в убийстве рэпера Энди Картрайта, отпускают из-под стражи. Сейчас ждём её освобождения, она будет под домашним арестом. Первое, что планирует сделать, это встретиться с сыном", — сказал он.

Как уточнили в суде, ей будет запрещено покидать жилое помещение, общаться с иными лицами по уголовному делу, использовать средства связи. Кохал выпущена из-под стражи в зале суда.

Названа новая версия смерти расчленённого рэпера Энди Картрайта

Названа новая версия смерти расчленённого рэпера Энди Картрайта

Напомним, что тело Картрайта было найдено вечером 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга Марина Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию девушки о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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