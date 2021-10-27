Названо имя футболиста ПСЖ, которого ограбила проститутка
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Ранее стало известно, что у одного из игроков команды украли 200 евро, а также могли забрать телефон.
Футболистом ПСЖ, которого прямо в его машине ограбила проститутка, оказался испанский полузащитник Андер Эррера. Об этом пишет портал 20minutes.fr.
Никакого официального подтверждения данной информации со стороны клуба или игрока пока что не последовало. Портал подчёркивает, что бумажник и телефон испанского игрока лежали прямо на приборной панели его авто, так что злоумышленница сумела спокойно взять их.
Ранее Лайф сообщал, что одного из игроков ПСЖ в Париже ограбила проститутка. Инцидент произошёл в тот момент, когда футболист ехал на автомобиле через Булонский лес. Он остановился на светофоре, где в его машину села проститутка. Она забрала у игрока 200 евро и могла украсть телефон, однако предложила его вернуть взамен на то, чтобы футболист высадил её в нужном месте.