Названо имя футболиста ПСЖ, которого ограбила проститутка

Никакого официального подтверждения данной информации со стороны клуба или игрока пока что не последовало. Портал подчёркивает, что бумажник и телефон испанского игрока лежали прямо на приборной панели его авто, так что злоумышленница сумела спокойно взять их.

Ранее Лайф сообщал, что одного из игроков ПСЖ в Париже ограбила проститутка. Инцидент произошёл в тот момент, когда футболист ехал на автомобиле через Булонский лес. Он остановился на светофоре, где в его машину села проститутка. Она забрала у игрока 200 евро и могла украсть телефон, однако предложила его вернуть взамен на то, чтобы футболист высадил её в нужном месте.