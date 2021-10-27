Учёный: Человек больше года может оставаться носителем коронавируса
Такая аномалия встречается, у людей, которые, к примеру, принимают препараты, которые подавляют иммунную систему, либо заражены ВИЧ, либо недавно перенесли трансплантацию органа.
Фото © Агентство "Москва"/ Софья Сандурская
Человек может оставаться носителем коронавируса более года, причём исследователям известно аж нескольких таких случаев. Об этом заявил в среду руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, выступая на площадке просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией "Мы вместе".
"В этом случае таких людей надо выявлять и желательно лечить, чтобы они как можно скорее переставали быть хроническими носителями, потому что в таких пациентах вирус получает некоторую возможность дополнительно ускоренно эволюционировать", — указал учёный.
Гущин уточнил, что случаи хронического инфицирования встречается у людей, которые, к примеру, принимают препараты, которые подавляют иммунную систему, либо заражены ВИЧ, либо недавно перенесли трансплантацию органа.
Ранее Лайф сообщал, что российские учёные впервые показали фото дельта-штамма коронавируса. Их сделали с помощью электронного микроскопа. Индийский вариант инфекции является одним из самых заразных и опасных на данный момент.
А на днях стало известно, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V". Планируется уже через шесть – восемь месяцев зарегистрировать продукт и запустить его массовое производство.
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