Учёный: Человек больше года может оставаться носителем коронавируса

Человек может оставаться носителем коронавируса более года, причём исследователям известно аж нескольких таких случаев. Об этом заявил в среду руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, выступая на площадке просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией "Мы вместе".

"В этом случае таких людей надо выявлять и желательно лечить, чтобы они как можно скорее переставали быть хроническими носителями, потому что в таких пациентах вирус получает некоторую возможность дополнительно ускоренно эволюционировать", — указал учёный.

Гущин уточнил, что случаи хронического инфицирования встречается у людей, которые, к примеру, принимают препараты, которые подавляют иммунную систему, либо заражены ВИЧ, либо недавно перенесли трансплантацию органа.