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Учёный: Человек больше года может оставаться носителем коронавируса

Такая аномалия встречается, у людей, которые, к примеру, принимают препараты, которые подавляют иммунную систему, либо заражены ВИЧ, либо недавно перенесли трансплантацию органа.

27 октября, 13:41

Фото © Агентство "Москва"/ Софья Сандурская

Человек может оставаться носителем коронавируса более года, причём исследователям известно аж нескольких таких случаев. Об этом заявил в среду руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин, выступая на площадке просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с общероссийской акцией "Мы вместе".

"В этом случае таких людей надо выявлять и желательно лечить, чтобы они как можно скорее переставали быть хроническими носителями, потому что в таких пациентах вирус получает некоторую возможность дополнительно ускоренно эволюционировать", — указал учёный.

Гущин уточнил, что случаи хронического инфицирования встречается у людей, которые, к примеру, принимают препараты, которые подавляют иммунную систему, либо заражены ВИЧ, либо недавно перенесли трансплантацию органа.

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Ранее Лайф сообщал, что российские учёные впервые показали фото дельта-штамма коронавируса. Их сделали с помощью электронного микроскопа. Индийский вариант инфекции является одним из самых заразных и опасных на данный момент.

А на днях стало известно, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V". Планируется уже через шесть – восемь месяцев зарегистрировать продукт и запустить его массовое производство.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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