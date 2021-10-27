На Урале мужчина жестоко убил пожилую пару, чтобы не возвращать 5 тысяч рублей

В Челябинской области мужчина занял у знакомых пенсионеров небольшую сумму денег, а потом жестоко убил их, чтобы не возвращать долг. Об этом пишет телеграм-канал SHOT .

Страшная история произошла в городе Южноуральске. Там местный житель вернулся домой и увидел чудовищную картину: всё вокруг было буквально перевёрнуто вверх дном, а посреди беспорядка — тела его пожилых родителей со следами насильственной смерти.

По подозрению в убийстве задержали знакомого пенсионеров — 39-летнего Виталия Т. Оказалось, что накануне преступления он занял у пожилых людей пять тысяч рублей. На следующий день под предлогом возврата долга он пришёл и расправился с супругами, а заодно обыскал всю квартиру и вынес из неё 1,6 миллиона рублей. При осмотре автомобиля подозреваемого полицейские обнаружили следы крови. Сам он сотрудничать со следствием отказывается и не даёт никаких показаний.