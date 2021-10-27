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На Урале мужчина жестоко убил пожилую пару, чтобы не возвращать 5 тысяч рублей

Напротив, перевернув всю квартиру, преступник увеличил свой куш до полутора миллионов и скрылся, но вскоре был пойман.

27 октября, 13:35
<p>Квартира погибших. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Квартира погибших. Фото © Telegram / SHOT

В Челябинской области мужчина занял у знакомых пенсионеров небольшую сумму денег, а потом жестоко убил их, чтобы не возвращать долг. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Страшная история произошла в городе Южноуральске. Там местный житель вернулся домой и увидел чудовищную картину: всё вокруг было буквально перевёрнуто вверх дном, а посреди беспорядка — тела его пожилых родителей со следами насильственной смерти.

По подозрению в убийстве задержали знакомого пенсионеров — 39-летнего Виталия Т. Оказалось, что накануне преступления он занял у пожилых людей пять тысяч рублей. На следующий день под предлогом возврата долга он пришёл и расправился с супругами, а заодно обыскал всю квартиру и вынес из неё 1,6 миллиона рублей. При осмотре автомобиля подозреваемого полицейские обнаружили следы крови. Сам он сотрудничать со следствием отказывается и не даёт никаких показаний.

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Ранее Лайф писал, что в московской квартире на Мосфильмовской улице обнаружили тела трёх человек, включая одного ребёнка. Семья не выходила на связь с воскресенья. Убитыми оказались бывший топ-менеджер "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его жена и сын. Полиция распространила ориентировку на автомобиль, на котором, предположительно, скрылись преступники.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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