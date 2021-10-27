Лайф узнал, на какой машине могли скрыться убийцы семьи экс-банкира в Москве
Тела мужчины, его супруги и малолетнего сына со смертельными травмами обнаружили накануне.
Фото © ТАСС / Гердо Владимир
После убийства бывшего топ-менеджера "Смоленского банка" Михаила Яхонтова и его семьи на юго-западе Москвы в полицию поступила ориентировка на предполагаемый автомобиль подозреваемых. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Так, по его данным, полиция разыскивает белый Huyndai Solaris с жёлтой полосой. Предположительно, машина используется в такси. Следователи считают, что именно на ней убийцы скрылись с места преступления.
Напомним, тела трёх человек, включая одного ребёнка, были обнаружены в московской квартире на Мосфильмовской улице накануне. Как сообщал Лайф, семья не выходила на связь с воскресенья. По предварительным данным, у восьмилетнего ребёнка перелом шеи, а у его родителей зафиксированы ножевые ранения.
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