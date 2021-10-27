Учёные нашли способ лечить ковид ядом скорпионов

Яд скорпионов может стать основой для новых лекарств от коронавирусной инфекции. К такому выводу пришли учёные из Абердинского университета (Шотландия) и Университета Суэцкого канала (Египет). Они запустили целый проект по изучению потенциала ядов для борьбы с инфекцией.

По их данным, в веществе, которое скорпион впрыскивает в свою жертву, есть биологически активные пептиды, которые имеют антибактериальные и антивирусные свойства. Они нужны, чтобы защитить вырабатывающую яд железу от инфекций. Исследователи собрали образцы желёз скорпионов разных видов, чтобы ещё больше узнать о составе яда. После его очистки от токсинов планируется выделить противовирусные вещества и изменить их с помощью ферментов, а затем протестировать в качестве лекарств. Учёные отметили, что на данный момент яд скорпионов изучен плохо, но имеет большой потенциал для борьбы c ковидом, а возможно, и другими инфекциями.