Дуглас Сантос и Кузяев не смогут помочь "Зениту" в матче против "Динамо"

"Зенит" не сможет рассчитывать на помощь сразу двух футболистов во время матча 13-го тура РПЛ против московского "Динамо". Об этом клубной пресс-службе рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

"У Дугласа небольшое повреждение, и эту игру он точно пропустит. Так же как и Кузяев: прошлый матч он пропускал из-за дисквалификации и из-за повреждения, которое он получил в игре против "Ювентуса". Далер тоже не сможет нам помочь", — подчеркнул Семак.

Кроме того, вне общей группы тренируется Малком, однако наставник петербуржцев надеется, что бразилец сможет помочь своей команде в игре с "Динамо".