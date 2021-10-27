НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Дуглас Сантос и Кузяев не смогут помочь "Зениту" в матче против "Динамо"

Встреча состоится в Санкт-Петербурге 29 октября. Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

27 октября, 14:39
<p><em style="font-style: italic;">Дуглас Сантос</em>. Фото © ФК "Зенит"</p>

Дуглас Сантос. Фото © ФК "Зенит"

"Зенит" не сможет рассчитывать на помощь сразу двух футболистов во время матча 13-го тура РПЛ против московского "Динамо". Об этом клубной пресс-службе рассказал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.

"У Дугласа небольшое повреждение, и эту игру он точно пропустит. Так же как и Кузяев: прошлый матч он пропускал из-за дисквалификации и из-за повреждения, которое он получил в игре против "Ювентуса". Далер тоже не сможет нам помочь", — подчеркнул Семак.

Кроме того, вне общей группы тренируется Малком, однако наставник петербуржцев надеется, что бразилец сможет помочь своей команде в игре с "Динамо".

"Зенит" начал продажу футболок в честь разгрома "Спартака" со счётом 7:1

"Зенит" начал продажу футболок в честь разгрома "Спартака" со счётом 7:1

Добавим, что встреча состоится в Санкт-Петербурге 29 октября. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1