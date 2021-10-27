СКА подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли Александром Волковым
За клуб из Северной столицы он уже выступал в период с 2013 по 2017 год, после чего уехал в США.
Фото © ХК СКА
Хоккейный клуб СКА подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли в составе "Тампы-Бэй" Александром Волковым. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.
Соглашение с клубом с берегов Невы рассчитано на четыре года, до 30 апреля 2025-го. В СКА Волков будет выступать под номером 92. Отметим, что Волков играл за питерскую команду с 2013 по 2017 год, а затем уехал в США.
Добавим, что в составе "Тампы" Волков в 2020 году стал обладателем Кубка Стэнли, после чего он был обменян в "Анахайм". Всего в НХЛ россиянин провёл 46 матчей, в которых набрал 14 очков (7 голов + 7 результативных передач).
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