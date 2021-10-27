СКА подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли Александром Волковым

Хоккейный клуб СКА подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли в составе "Тампы-Бэй" Александром Волковым. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.

Соглашение с клубом с берегов Невы рассчитано на четыре года, до 30 апреля 2025-го. В СКА Волков будет выступать под номером 92. Отметим, что Волков играл за питерскую команду с 2013 по 2017 год, а затем уехал в США.