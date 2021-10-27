"Енисей" в Красноярске обыграл "Крылья Советов" в матче группового этапа Кубка России и сумел пробиться в 1/8 финала турнира.

Основные события встречи случились в самом конце. Сначала команда Игоря Осинькина осталась в меньшинстве после удаления Цыпченко. Воспользоваться этим сибиряки сумели буквально через четыре минуты: удар Никиты Раздорских со средней дистанции вывел "Енисей" вперёд. В итоге 1:0 — красноярский коллектив идёт дальше.