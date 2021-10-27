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Ещё одна сенсация: "Енисей" дома обыграл "Крылья Советов" и вышел в плей-офф Кубка России

Самарцы стали вторым клубом РПЛ, который выбывает из борьбы за трофей. Ранее шансов на проход дальше лишился "Ростов".

27 октября, 13:57
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo-9578955_457290042" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Енисей" | Красноярск</a></p>

Фото © VK / ФК "Енисей" | Красноярск

"Енисей" в Красноярске обыграл "Крылья Советов" в матче группового этапа Кубка России и сумел пробиться в 1/8 финала турнира.

Основные события встречи случились в самом конце. Сначала команда Игоря Осинькина осталась в меньшинстве после удаления Цыпченко. Воспользоваться этим сибиряки сумели буквально через четыре минуты: удар Никиты Раздорских со средней дистанции вывел "Енисей" вперёд. В итоге 1:0 — красноярский коллектив идёт дальше.

Добавим, что "Крылья" стали вторым клубом РПЛ, который не сумел пробиться в 1/8 финала Кубка России. До этого шансов на проход в следующую стадию лишился "Ростов", который пропустил в плей-офф "Чайку", выступающую в ФНЛ-2.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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