Ещё одна сенсация: "Енисей" дома обыграл "Крылья Советов" и вышел в плей-офф Кубка России
Самарцы стали вторым клубом РПЛ, который выбывает из борьбы за трофей. Ранее шансов на проход дальше лишился "Ростов".
Фото © VK / ФК "Енисей" | Красноярск
"Енисей" в Красноярске обыграл "Крылья Советов" в матче группового этапа Кубка России и сумел пробиться в 1/8 финала турнира.
Основные события встречи случились в самом конце. Сначала команда Игоря Осинькина осталась в меньшинстве после удаления Цыпченко. Воспользоваться этим сибиряки сумели буквально через четыре минуты: удар Никиты Раздорских со средней дистанции вывел "Енисей" вперёд. В итоге 1:0 — красноярский коллектив идёт дальше.
Добавим, что "Крылья" стали вторым клубом РПЛ, который не сумел пробиться в 1/8 финала Кубка России. До этого шансов на проход в следующую стадию лишился "Ростов", который пропустил в плей-офф "Чайку", выступающую в ФНЛ-2.
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