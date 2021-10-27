"Всё в порядке": Винер-Усманова назвала заслуженными две золотые медали Дины Авериной на ЧМ в Японии
Напомним, наша гимнастка была лучшей в упражнениях с обручем и мячом. Её сестра Арина пока взяла лишь одну серебряную медаль.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала заслуженной победу Дины Авериной на чемпионате мира в Японии и заявила, что спортсменки продолжают работать и готовиться к следующим видам.
"Эмоции нормальные. То, что она (Дина Аверина. — Прим. Лайфа) заслужила, то она и получила. Всё в порядке. Всё сделала блестяще, получила высочайшую оценку, которую никогда никто не получал, почти 30 баллов", — отметила Винер-Усманова в беседе с РИА "Новости".
Она не стала называть этот результат ожидаемым. Говоря об Арине Авериной, Винер-Усманова заметила, что у неё "не очень получилось" сегодня, однако она сумела завоевать одну медаль — серебро в упражнениях с мячом.
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Напомним, россиянка Дина Аверина взяла за день две золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Теперь она — 15-кратная победительница мировых форумов.
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