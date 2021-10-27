Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала заслуженной победу Дины Авериной на чемпионате мира в Японии и заявила, что спортсменки продолжают работать и готовиться к следующим видам.

"Эмоции нормальные. То, что она (Дина Аверина. — Прим. Лайфа) заслужила, то она и получила. Всё в порядке. Всё сделала блестяще, получила высочайшую оценку, которую никогда никто не получал, почти 30 баллов", — отметила Винер-Усманова в беседе с РИА "Новости".

Она не стала называть этот результат ожидаемым. Говоря об Арине Авериной, Винер-Усманова заметила, что у неё "не очень получилось" сегодня, однако она сумела завоевать одну медаль — серебро в упражнениях с мячом.