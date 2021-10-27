НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Всё в порядке": Винер-Усманова назвала заслуженными две золотые медали Дины Авериной на ЧМ в Японии

Напомним, наша гимнастка была лучшей в упражнениях с обручем и мячом. Её сестра Арина пока взяла лишь одну серебряную медаль.

27 октября, 13:58
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова назвала заслуженной победу Дины Авериной на чемпионате мира в Японии и заявила, что спортсменки продолжают работать и готовиться к следующим видам.

"Эмоции нормальные. То, что она (Дина Аверина. — Прим. Лайфа) заслужила, то она и получила. Всё в порядке. Всё сделала блестяще, получила высочайшую оценку, которую никогда никто не получал, почти 30 баллов", — отметила Винер-Усманова в беседе с РИА "Новости".

Она не стала называть этот результат ожидаемым. Говоря об Арине Авериной, Винер-Усманова заметила, что у неё "не очень получилось" сегодня, однако она сумела завоевать одну медаль — серебро в упражнениях с мячом.

"Чтобы справедливость восторжествовала": Журова назвала реваншем за Олимпиаду победу Дины Авериной на чемпионате мира в Японии

"Чтобы справедливость восторжествовала": Журова назвала реваншем за Олимпиаду победу Дины Авериной на чемпионате мира в Японии

Напомним, россиянка Дина Аверина взяла за день две золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Теперь она — 15-кратная победительница мировых форумов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1