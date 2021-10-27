Мальчик из Казахстана победил на международном конкурсе маникюра
Ранее данная профессия приносила ему лишь заработок, который уходил на лечение парализованного брата.
Фото © Instagram / arulat_ekibastuz
Четырнадцатилетний подросток из Казахстана стал победителем на международном конкурсе по маникюру, который проходил в Сочи. Он был самым молодым участником данных соревнований и сумел превзойти взрослых и опытных мастеров.
"Ну вот, я получил свой первый Олимпийский кубок, медаль и диплом. Два года назад я об этом мог только мечтать. Сейчас у меня очень много добрых людей, которые меня поддерживают. Спасибо вам всем. Вы даёте мне силы идти вперёд и не останавливаться на достигнутом. А впереди новые цели и новые задачи", — написал Арулат на своей странице в "Инстаграме".
Маникюром мальчик занимается не только ради эстетики, но и для заработка. Как писал Лайф, данное ремесло он решил освоить, чтобы помочь своему младшему брату. Двухлетний малыш выпал из окна третьего этажа, получил черепно-мозговую травму — и его парализовало. Ребёнку понадобилось регулярное лечение. Тогда Арулат прошёл курсы маникюрщика, получил сертификат и начал делать маникюр знакомым, а весь доход отдавать семье. Благодаря огласке мальчик стал блогером с аудиторией в десятки тысяч подписчиков.
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