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Мальчик из Казахстана победил на международном конкурсе маникюра

Ранее данная профессия приносила ему лишь заработок, который уходил на лечение парализованного брата.

27 октября, 14:38
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/arulat_ekibastuz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">arulat_ekibastuz</a></p>

Фото © Instagram / arulat_ekibastuz

Четырнадцатилетний подросток из Казахстана стал победителем на международном конкурсе по маникюру, который проходил в Сочи. Он был самым молодым участником данных соревнований и сумел превзойти взрослых и опытных мастеров.

"Ну вот, я получил свой первый Олимпийский кубок, медаль и диплом. Два года назад я об этом мог только мечтать. Сейчас у меня очень много добрых людей, которые меня поддерживают. Спасибо вам всем. Вы даёте мне силы идти вперёд и не останавливаться на достигнутом. А впереди новые цели и новые задачи", — написал Арулат на своей странице в "Инстаграме".

Маникюром мальчик занимается не только ради эстетики, но и для заработка. Как писал Лайф, данное ремесло он решил освоить, чтобы помочь своему младшему брату. Двухлетний малыш выпал из окна третьего этажа, получил черепно-мозговую травму и его парализовало. Ребёнку понадобилось регулярное лечение. Тогда Арулат прошёл курсы маникюрщика, получил сертификат и начал делать маникюр знакомым, а весь доход отдавать семье. Благодаря огласке мальчик стал блогером с аудиторией в десятки тысяч подписчиков.

"Бизнес на ноготочках": Каждая одиннадцатая россиянка хочет зарабатывать на маникюре

"Бизнес на ноготочках": Каждая одиннадцатая россиянка хочет зарабатывать на маникюре

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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