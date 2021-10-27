Мальчик из Казахстана победил на международном конкурсе маникюра

Четырнадцатилетний подросток из Казахстана стал победителем на международном конкурсе по маникюру, который проходил в Сочи. Он был самым молодым участником данных соревнований и сумел превзойти взрослых и опытных мастеров.

"Ну вот, я получил свой первый Олимпийский кубок, медаль и диплом. Два года назад я об этом мог только мечтать. Сейчас у меня очень много добрых людей, которые меня поддерживают. Спасибо вам всем. Вы даёте мне силы идти вперёд и не останавливаться на достигнутом. А впереди новые цели и новые задачи", — написал Арулат на своей странице в "Инстаграме".