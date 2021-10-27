Россиянам рассказали, когда ждать снижения цен на авиабилеты в Турцию и Египет
Ранее стоимость перелёта в Анталью подскочила до 350 тысяч рублей, а в Хургаду — до 450 тысяч рублей.
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Снижения цен на авиабилеты в турецкую Анталью и на курорты Египта стоит ожидать не раньше Нового года, а вот в феврале стоимость станет уже существенно ниже. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественной палаты России Илья Зотов.
"Высокий спрос рождает высокие цены. Если говорить о том, когда цены будут ниже, то после Нового года. Обычно снижение цен идёт в начале февраля", — рассказал эксперт.
По словам Зотова, именно февраль — время для доступного и бюджетного отдыха или поездок в Турцию и Египет. При этом эксперта не удивляет ажиотажный спрос на билеты по данным направлениям. Ведь впереди нерабочие дни с 1 по 7 ноября. Кстати, пока не объявили "ковидные каникулы", билеты в Турцию и Египет можно было купить по ценам значительно ниже. Сейчас из-за высокого спроса уже остались только дорогие.
Ранее Лайф писал, что цены на авиабилеты в турецкую Анталью поднялись до 350 тысяч рублей, а в Египет — до 450 тысяч рублей. Несмотря на это, туроператоры ожидают полную загрузку отелей и мест на чартерах и регулярных рейсах к 30 октября.
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