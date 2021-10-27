Россияне сообщают о сбое в Telegram
Больше всего сигналов о проблемах поступает из Москвы и Петербурга. Также неполадки фиксируют на Украине.
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Пользователи из России, Белоруссии и с Украины сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Юзеры начали фиксировать проблемы около 17:00 мск. У 55% возникают сложности с приложением, у 36% — с подключением сервера, у 9% не открывается сайт. Больше всего сообщений о сбое поступает из Москвы, Петербурга и Киева.
Напомним, армия пользователей Telegram продолжает расти — так, мессенджер скачали более одного миллиарда раз через магазин приложений Google Play. Однако до цифр главного конкурента — WhatsApp — "Телеграму" пока далеко, ведь мессенджер от компании Facebook андроид-пользователи скачали более пяти миллиардов раз.
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