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Россияне сообщают о сбое в Telegram

Больше всего сигналов о проблемах поступает из Москвы и Петербурга. Также неполадки фиксируют на Украине.

27 октября, 14:23

Фото © Pixabay

Пользователи из России, Белоруссии и с Украины сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Юзеры начали фиксировать проблемы около 17:00 мск. У 55% возникают сложности с приложением, у 36% — с подключением сервера, у 9% не открывается сайт. Больше всего сообщений о сбое поступает из Москвы, Петербурга и Киева.

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Напомним, армия пользователей Telegram продолжает расти — так, мессенджер скачали более одного миллиарда раз через магазин приложений Google Play. Однако до цифр главного конкурента — WhatsApp — "Телеграму" пока далеко, ведь мессенджер от компании Facebook андроид-пользователи скачали более пяти миллиардов раз.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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