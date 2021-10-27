Россияне сообщают о сбое в Telegram

Пользователи из России, Белоруссии и с Украины сообщают о сбое в работе мессенджера Telegram. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Юзеры начали фиксировать проблемы около 17:00 мск. У 55% возникают сложности с приложением, у 36% — с подключением сервера, у 9% не открывается сайт. Больше всего сообщений о сбое поступает из Москвы, Петербурга и Киева.