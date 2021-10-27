Учёные выяснили, почему акулы атакуют сёрферов

Учёные Университета Маккуори в Австралии выяснили, почему большие белые акулы нападают на сёрферов. Оказалось, что хищники путают экстремалов с тюленями и морскими львами. Исследование опубликовано в Journal of the Royal Society.

В ходе эксперимента учёные прикрепили камеры GoPro к подводному скутеру и настроили его на движение с типичной для хищных акул скоростью. Нейробиологи с помощью программы, моделирующей зрение морского жителя, установили, что акуле сложно отличить небольшие доски для сёрфинга от ластоногих, поэтому они оказались для хищников более заманчивыми, чем лонгборды. Основным визуальным сигналом для белых акул является форма, поэтому цвет не так влияет на выбор жертвы.

"Мы обнаружили, что сёрфингисты, пловцы и ластоногие (тюлени и морские львы) на поверхности океана будут выглядеть одинаково для белой акулы, смотрящей снизу вверх, потому что эти акулы не могут видеть мелкие детали или цвета", — объяснила соавтор исследования Лаура Райан.