Исследование: Россия оказалась на 91-м месте по уровню вакцинации от коронавируса

Россия находится на 91-м месте по уровню вакцинации населения от коронавируса с показателем в 32,62%. Такую статистику озвучил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в ходе круглого стола на тему "Антиковидные меры в треугольнике "Эксперты — государство — общество".

Доля вакцинированного населения по странам мира. Инфографика © Павел Данилин

Странами – лидерами по вакцинации оказались Мальта (95,42% населения), Мальдивы (89,24%), Катар (87,14%), ОАЭ (85,32%) и Португалия (84,93%). А вот нашими ближайшими соседями по этому рейтингу стали Гондурас (33,51%), Суринам (33,85%) и Лаос (34,44%).

Россия и её соседи в рейтинге вакцинации в странах мира. Инфографика © Павел Данилин

"Соседи России по вакцинации — страны либо очень бедные, либо показывающие не лучшие результаты по борьбе с ковидом, как, например, Македония, Черногория, Румыния. А страны с высоким уровнем вакцинации показывают очень низкий уровень смертности", — комментирует Павел Данилин.

Топ-10 по смертности от коронавируса в странах Европы с 17 по 24 октября. Инфографика © Павел Данилин

Кроме того, за период с 17 по 24 октября Россия по количеству умерших от ковида оказалась на первом месте среди европейских стран, говорится в приведённом на круглом столе исследовании. Наша страна возглавила этот антирейтинг с показателем в 7213 умерших от коронавируса за неделю, на втором месте оказалась Украина с показателем в 3072 человека, а на третьем — Румыния с результатом в 2775 человек.