Исследование: Россия оказалась на 91-м месте по уровню вакцинации от коронавируса
По словам директора Центра политического анализа и социальных исследований Павла Данилина, выше нас в этом рейтинге даже такие страны, как Гондурас, Суринам и Лаос.
Фото © Агентство "Москва" / Кирилл Зыков
Россия находится на 91-м месте по уровню вакцинации населения от коронавируса с показателем в 32,62%. Такую статистику озвучил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин в ходе круглого стола на тему "Антиковидные меры в треугольнике "Эксперты — государство — общество".
Доля вакцинированного населения по странам мира.
Инфографика © Павел Данилин
Странами – лидерами по вакцинации оказались Мальта (95,42% населения), Мальдивы (89,24%), Катар (87,14%), ОАЭ (85,32%) и Португалия (84,93%). А вот нашими ближайшими соседями по этому рейтингу стали Гондурас (33,51%), Суринам (33,85%) и Лаос (34,44%).
Россия и её соседи в рейтинге вакцинации в странах мира.
Инфографика © Павел Данилин
"Соседи России по вакцинации — страны либо очень бедные, либо показывающие не лучшие результаты по борьбе с ковидом, как, например, Македония, Черногория, Румыния. А страны с высоким уровнем вакцинации показывают очень низкий уровень смертности", — комментирует Павел Данилин.
Топ-10 по смертности от коронавируса в странах Европы с 17 по 24 октября.
Инфографика © Павел Данилин
Кроме того, за период с 17 по 24 октября Россия по количеству умерших от ковида оказалась на первом месте среди европейских стран, говорится в приведённом на круглом столе исследовании. Наша страна возглавила этот антирейтинг с показателем в 7213 умерших от коронавируса за неделю, на втором месте оказалась Украина с показателем в 3072 человека, а на третьем — Румыния с результатом в 2775 человек.
Ранее Лайф сообщал, что российские учёные впервые показали фото дельта-штамма коронавируса. Их сделали с помощью электронного микроскопа. Индийский вариант инфекции является одним из самых заразных и опасных на данный момент.
А на днях стало известно, что в России разработали назальную форму вакцины "Спутник V". Планируется уже через шесть – восемь месяцев зарегистрировать продукт и запустить его массовое производство.
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