Путин поздравил Дину Аверину с двумя победами на чемпионате мира в Японии
Ранее наша спортсменка сумела стать 15-кратной победительницей мировых форумов.
Фото © ТАСС / Евгений Биятов
Президент России Владимир Путин поздравил Дину Аверину с её двойным триумфом на чемпионате мира по художественной гимнастике, который продолжается в эти дни в Японии.
"Вы красиво открыли "золотой" счёт нашей команды, одержали убедительные победы в упражнениях с обручем и мячом, стали 15-кратной чемпионкой мира. Молодец!" — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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Напомним, россиянка Дина Аверина взяла за день две золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Теперь она — 15-кратная победительница мировых форумов. Её сестра Арина Аверина также сумела взять одну медаль — серебро в упражнениях с мячом.
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