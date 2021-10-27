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Путин поздравил Дину Аверину с двумя победами на чемпионате мира в Японии

Ранее наша спортсменка сумела стать 15-кратной победительницей мировых форумов.

27 октября, 15:46
<p>Фото © ТАСС / Евгений Биятов</p>

Фото © ТАСС / Евгений Биятов

Президент России Владимир Путин поздравил Дину Аверину с её двойным триумфом на чемпионате мира по художественной гимнастике, который продолжается в эти дни в Японии.

"Вы красиво открыли "золотой" счёт нашей команды, одержали убедительные победы в упражнениях с обручем и мячом, стали 15-кратной чемпионкой мира. Молодец!" говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

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Напомним, россиянка Дина Аверина взяла за день две золотые медали на чемпионате мира по художественной гимнастике в Японии. Теперь она — 15-кратная победительница мировых форумов. Её сестра Арина Аверина также сумела взять одну медаль — серебро в упражнениях с мячом.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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