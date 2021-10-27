Путин поздравил Дину Аверину с двумя победами на чемпионате мира в Японии

Президент России Владимир Путин поздравил Дину Аверину с её двойным триумфом на чемпионате мира по художественной гимнастике, который продолжается в эти дни в Японии.

"Вы красиво открыли "золотой" счёт нашей команды, одержали убедительные победы в упражнениях с обручем и мячом, стали 15-кратной чемпионкой мира. Молодец!" — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.