Хабенский объяснил, почему согласился стать худруком МХТ имени Чехова
Он также выразил надежду на большую и интересную работу, а ещё пожелал учреждению обрести своё дыхание.
Фото © ТАСС / Сергей Виноградов
Актёр и режиссёр Константин Хабенский, а с недавнего времени ещё и художественный руководитель МХТ имени Чехова, обратился к труппе, пояснив, что согласился занять новый пост из любви к театру.
"Я люблю Художественный театр, дорожу им, и поэтому я согласился. Я надеюсь, что всех нас впереди ждёт большая интересная работа. Хочу сказать спасибо Сергею Васильевичу, что в непростое для всех нас время он взял на себя руководство нашим театром. Желаю ему успехов и здоровья. А нам всем хочу пожелать обрести своё дыхание и своего зрителя", — приводятся слова Хабенского на сайте театра.
Лайф ранее писал, что Константин Хабенский станет новым худруком МХТ имени Чехова. Его предшественник, заслуженный деятель искусств Сергей Женовач оставил пост по собственному желанию.
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