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Хабенский объяснил, почему согласился стать худруком МХТ имени Чехова

Он также выразил надежду на большую и интересную работу, а ещё пожелал учреждению обрести своё дыхание.

27 октября, 15:28
<p>Фото © ТАСС / Сергей Виноградов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Актёр и режиссёр Константин Хабенский, а с недавнего времени ещё и художественный руководитель МХТ имени Чехова, обратился к труппе, пояснив, что согласился занять новый пост из любви к театру.

"Я люблю Художественный театр, дорожу им, и поэтому я согласился. Я надеюсь, что всех нас впереди ждёт большая интересная работа. Хочу сказать спасибо Сергею Васильевичу, что в непростое для всех нас время он взял на себя руководство нашим театром. Желаю ему успехов и здоровья. А нам всем хочу пожелать обрести своё дыхание и своего зрителя", — приводятся слова Хабенского на сайте театра.

Лайф ранее писал, что Константин Хабенский станет новым худруком МХТ имени Чехова. Его предшественник, заслуженный деятель искусств Сергей Женовач оставил пост по собственному желанию.

Актёр Семчев поделился ожиданиями от назначения Хабенского худруком МХТ имени Чехова

Актёр Семчев поделился ожиданиями от назначения Хабенского худруком МХТ имени Чехова

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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