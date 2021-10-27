Хабенский объяснил, почему согласился стать худруком МХТ имени Чехова

Актёр и режиссёр Константин Хабенский, а с недавнего времени ещё и художественный руководитель МХТ имени Чехова, обратился к труппе, пояснив, что согласился занять новый пост из любви к театру.

"Я люблю Художественный театр, дорожу им, и поэтому я согласился. Я надеюсь, что всех нас впереди ждёт большая интересная работа. Хочу сказать спасибо Сергею Васильевичу, что в непростое для всех нас время он взял на себя руководство нашим театром. Желаю ему успехов и здоровья. А нам всем хочу пожелать обрести своё дыхание и своего зрителя", — приводятся слова Хабенского на сайте театра.