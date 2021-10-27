Первую в мире вакцину от рака груди начали испытывать на людях

Учёные из Кливлендской клиники (США) запустили первое в своём роде исследование — они начали тестировать на людях вакцину от рака груди. Около 20 лет доклинических исследований потребовалось, чтобы начать эти опыты, сообщается в учреждении.

"Мы надеемся, что это исследование приведёт к появлению множества качественных испытаний эффективности вакцины против этого очень агрессивного типа рака груди. В долгосрочной перспективе это должно стать настоящей профилактической вакциной, которую будут вводить здоровым женщинам, чтобы предотвратить развитие у них трижды негативного рака молочной железы", — сообщил ведущий автор исследования доктор Томас Бадд из Кливлендской клиники.

Вакцина нацелена на белок альфа-лактальбумин. Он исчезает после периода кормления, но обнаруживается в большинстве случаев тройного отрицательного рака молочной железы. Ранние исследования на мышах показали, что активация иммунной системы против альфа-лактальбумина эффективно предотвращает опухоли молочной железы.



В испытаниях будут участвовать от 18 до 24 женщин, которые ранее уже пролечились от этого типа рака, но имеют высокий риск рецидива. Первая фаза тестирования должна закончиться в сентябре 2022 года. На следующем этапе к испытаниям подключат здоровых людей, но генетически предрасположенных к этому виду онкозаболевания.