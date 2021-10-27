В центре Гамалеи рассказали о течение ковида при повторном заражении

В 70% случаев у тех, кто переболел ковидом и позднее заразился повторно, течение болезни проходит так же тяжело, как и в первый раз. Такие данные озвучил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

"Есть люди, которые болели очень тяжело. И очень часто, к сожалению, эти люди заболевают повторно снова тяжело. Только у 30% людей мы видим, что снижается тяжесть. 70% людей, к сожалению, если они не вакцинируются, болеют примерно с той же степенью тяжести, как и болели изначально", — сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с акцией #МыВместе.