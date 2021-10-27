В центре Гамалеи рассказали о течение ковида при повторном заражении
Иммунитет держится относительно долго у тех, кто перенёс вирус в средней степени тяжести.
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
В 70% случаев у тех, кто переболел ковидом и позднее заразился повторно, течение болезни проходит так же тяжело, как и в первый раз. Такие данные озвучил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин.
"Есть люди, которые болели очень тяжело. И очень часто, к сожалению, эти люди заболевают повторно снова тяжело. Только у 30% людей мы видим, что снижается тяжесть. 70% людей, к сожалению, если они не вакцинируются, болеют примерно с той же степенью тяжести, как и болели изначально", — сказал он в прямом эфире в рамках просветительской кампании "Разберёмся в вакцинах вместе", организованной обществом "Знание" совместно с акцией #МыВместе.
Медик добавил, что у тех людей, которые перенесли ковид в средней степени тяжести, хоть и клинически выраженно, иммунитет держится относительно долго. У них он оказывается более продолжительным и более выраженным. Те же, кто болеет симптоматично, иммунитет очень быстро вымывается, заключил врач.
Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что "Спутник лайт" на полгода продлевает защиту от коронавируса. Также Лайф рассказывал, что эффективность "Спутника лайт" против дельта-штамма ковида оценили в 70%. А в возрастной группе до 60 лет она превысила 75%.
Комментариев: 0