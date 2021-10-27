Эксперт: Антиваксерское мракобесие стало политическим инструментом

Пандемия коронавируса вскрыла опасное явление, которое охватывает весь цивилизованный мир, это мракобесие в эпоху Интернета. На это обратил внимание директор Института новейших государств Алексей Мартынов, выступая в ходе круглого стола на тему: "Антиковидные меры в треугольнике "Эксперты — государство — общество". По его словам, у миллионов людей сегодня присутствует иллюзия доступа к достоверной информации, хотя на самом деле многие из них попадают в ловушку тех, кто использует коронавирусную тематику, чтобы заработать политические очки.

"Мракобесие становится инструментом политическим практически во всех странах. Прошедшие думские выборы — тому яркая иллюстрация. Некоторые отдельно взятые депутаты призывали всех не вакцинироваться, а лечиться корой дуба, а недавно выходят и, не моргнув глазом, в эфире одного из ток-шоу обвиняют государство в том, что оно провалило информационную кампанию по проведению прививки", — разводит руками эксперт.

Мартынов отметим, что одна отдельно взятая партия вообще взяла на щит антиваксерскую тему и попыталась "окучить" этот электорат, и в чём-то ей это удалось, хотя лидеры и ключевые функционеры этой партии, рассказывает политолог, привились едва ли не в первых рядах.

"Наше общество подвержено всем этим вещами, и в такие пиковые моменты для нации, как пандемия, роль государства в каких-то противоэпидемиологических мерах должна быть более ярко выражена, потому что, когда есть зазоры, их заполняет мракобесие", — заключил политолог.