МВД в Красноярске проверяет заказавшего поджог машины полковника полиции
Показания против правоохранителя дал исполнитель — наркоторговец, которого он "крышевал".
Фото © СК РФ по Красноярскому краю
Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Красноярскому краю начали проверку в отношении главы отдела полиции по борьбе с наркотиками Вячеслава Скибы, который подозревается в организации поджога машины своего соседа. Начальник регионального главка МВД поручил дать всестороннюю оценку действиям полковника.
"Собранные ОРЧ СБ ГУ МВД России по Красноярскому краю материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", — сообщили в управлении.
Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске полковник МВД нанял наркодилера для поджога машины неугодного соседа. Оказать "услугу" преступник согласился, потому что правоохранитель крышевал его бизнес.
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