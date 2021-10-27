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МВД в Красноярске проверяет заказавшего поджог машины полковника полиции

Показания против правоохранителя дал исполнитель — наркоторговец, которого он "крышевал".

27 октября, 14:59
<p>Фото © СК РФ по Красноярскому краю</p>

Фото © СК РФ по Красноярскому краю

Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Красноярскому краю начали проверку в отношении главы отдела полиции по борьбе с наркотиками Вячеслава Скибы, который подозревается в организации поджога машины своего соседа. Начальник регионального главка МВД поручил дать всестороннюю оценку действиям полковника.

"Собранные ОРЧ СБ ГУ МВД России по Красноярскому краю материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", — сообщили в управлении.

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Ранее Лайф сообщал, что в Красноярске полковник МВД нанял наркодилера для поджога машины неугодного соседа. Оказать "услугу" преступник согласился, потому что правоохранитель крышевал его бизнес.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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