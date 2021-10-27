МВД в Красноярске проверяет заказавшего поджог машины полковника полиции

Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД по Красноярскому краю начали проверку в отношении главы отдела полиции по борьбе с наркотиками Вячеслава Скибы, который подозревается в организации поджога машины своего соседа. Начальник регионального главка МВД поручил дать всестороннюю оценку действиям полковника.

"Собранные ОРЧ СБ ГУ МВД России по Красноярскому краю материалы будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", — сообщили в управлении.