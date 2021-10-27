Екатеринбуржец, которому подростки сломали челюсть, оказался майором полиции

Мужчиной, на которого в Екатеринбурге с газовым баллончиком напали трое подростков, оказался 42-летний майор полиции. В тот день сотрудник правоохранительных органов возвращался с работы в штатском, поэтому злоумышленники не знали, на кого набросились.

"В ту ночь, по предварительным данным, они искали себе жертву слабого пола, чтобы ограбить, однако им на пути попался мужчина с телефоном в руке, что и привлекло юных "гангстеров", — передаёт портал E1.ru слова пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

По его словам, при нападении молодые люди ничего не украли у полицейского и требований никаких ему не предъявляли. Горелов допустил, что подростки могли избить инспектора ДПС ГИБДД и по личным мотивам, связанным с его профессиональной деятельностью. По факту произошедшего собраны материалы, полиция направила их для принятия процессуального решения в региональное СУ СКР.