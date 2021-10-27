НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Екатеринбуржец, которому подростки сломали челюсть, оказался майором полиции

По предварительным данным, малолетние преступники в тот вечер искали себе жертву слабого пола.

27 октября, 14:49
<p>Кадр из видео © Telegram /<a href="https://t.me/shot_shot/31594" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Кадр из видео © Telegram / SHOT

Мужчиной, на которого в Екатеринбурге с газовым баллончиком напали трое подростков, оказался 42-летний майор полиции. В тот день сотрудник правоохранительных органов возвращался с работы в штатском, поэтому злоумышленники не знали, на кого набросились.

"В ту ночь, по предварительным данным, они искали себе жертву слабого пола, чтобы ограбить, однако им на пути попался мужчина с телефоном в руке, что и привлекло юных "гангстеров", — передаёт портал E1.ru слова пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых.

По его словам, при нападении молодые люди ничего не украли у полицейского и требований никаких ему не предъявляли. Горелов допустил, что подростки могли избить инспектора ДПС ГИБДД и по личным мотивам, связанным с его профессиональной деятельностью. По факту произошедшего собраны материалы, полиция направила их для принятия процессуального решения в региональное СУ СКР.

Появилось видео драки медбрата с пациентами психдиспансера в Миассе

Появилось видео драки медбрата с пациентами психдиспансера в Миассе

Напомним, инцидент произошёл 22 октября. В Сети появилось видео с камер видеонаблюдения, которое зафиксировало момент нападения. Подростки жестоко избили мужчину возле подъезда, требуя отдать смартфон. Вскоре злоумышленники были задержаны. Двое из трёх малолетних преступников состоят на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1