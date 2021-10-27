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Месси не первый: В Сеть слили результаты голосования за "Золотой мяч"

Церемония вручения приза состоится в Париже 29 ноября. На награду претендует 30 футболистов.

27 октября, 14:59
<p>Фото © Fatih Erel/Anadolu Agency/Getty Images</p>

Фото © Fatih Erel/Anadolu Agency/Getty Images

В Сети появилась фотография, которую преподносят как результаты голосования за премию "Золотой мяч". Согласно опубликованным данным, приз заберёт форвард "Баварии" Роберт Левандовски.

Следом за ним расположился новобранец ПСЖ — аргентинец Лионель Месси. Замыкает тройку лидеров Карим Бензема из "Реала". В пятёрку сильнейших также вошли Мохаммед Салах из "Ливерпуля" и полузащитник "Челси" Жоржиньо.

Опубликован список 30 футболистов, номинированных на "Золотой мяч"

Опубликован список 30 футболистов, номинированных на "Золотой мяч"

Добавим, что церемония вручения "Золотого мяча" состоится в Париже 29 ноября. На награду претендует сразу 30 футболистов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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