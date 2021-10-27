В Сети появилась фотография, которую преподносят как результаты голосования за премию "Золотой мяч". Согласно опубликованным данным, приз заберёт форвард "Баварии" Роберт Левандовски.

Leak du ballon d’or 2021 je pose ça là pic.twitter.com/brh15rkHfk — Jeboisdeleauu 🐊 (@Etleau1) October 27, 2021

Следом за ним расположился новобранец ПСЖ — аргентинец Лионель Месси. Замыкает тройку лидеров Карим Бензема из "Реала". В пятёрку сильнейших также вошли Мохаммед Салах из "Ливерпуля" и полузащитник "Челси" Жоржиньо.