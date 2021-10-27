Путин назначил Марию Львову-Белову уполномоченным по правам ребёнка в России

Президент Владимир Путин назначил сенатора Марию Львову-Белову уполномоченным при Президенте РФ по правам ребёнка. Соответствующий указ главы государства опубликован в среду на сайте Кремля.

"Назначить Львову-Белову Марию Алексеевну уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка сроком на пять лет", — говорится в документе.

Мария Львова-Белова родилась в Пензе в 1984 году, окончила местное училище культуры и искусств, Самарскую государственную академию культуры и искусств и Пензенский государственный технологический университет. Является выпускницей 4-го потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС ("школы губернаторов"). Замужем, воспитывает пятерых родных и четырёх приёмных детей. Кроме того, Львова-Белова является опекуном у 13 совершеннолетних молодых людей со статусом недееспособности.

Львова-Белова известна своими благотворительными инициативами, с 2009 по 2020 год являлась соучредителем Пензенской региональной общественной организации по содействию социальной адаптации "Благовест". В 2104 году она стала учредителем Автономной некоммерческой организации содействия социальной адаптации личности "Квартал Луи", где продолжает свою деятельность по сей день. С 2019 года Мария Львова-Белова является членом президиума генерального совета партии "Единая Россия", а с 2020 года — членом Комитета Совета Федерации по социальной политике.