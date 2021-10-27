В суд Москвы поступило дело о пропаганде наркотиков в песнях Элджея
Полиция проверяла творчество музыканта на предмет содержания в нём информации о запрещённых веществах.
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Зюзинский районный суд Москвы получил материалы административного дела в отношении рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк), пишет телеканал "360" со ссылкой на инстанцию.
"Материалы в отношении Узенюка А. поступили в суд. Дата рассмотрения дела пока не назначена", — уточнил пресс-секретарь суда.
Речь идёт о статье 6.13 КоАП РФ "Пропаганда наркотических средств с использованием Интернета". До передачи материалов в суд полиция проверяла песни рэпера после заявления о содержании в них информации о запрещённых веществах.
Ранее Лайф сообщал, что полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна. По итогам экспертиз было установлено, что в действиях рэпера нет состава административного правонарушения.
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