В суд Москвы поступило дело о пропаганде наркотиков в песнях Элджея

Зюзинский районный суд Москвы получил материалы административного дела в отношении рэпера Элджея (настоящее имя Алексей Узенюк), пишет телеканал "360" со ссылкой на инстанцию.

"Материалы в отношении Узенюка А. поступили в суд. Дата рассмотрения дела пока не назначена", — уточнил пресс-секретарь суда.

Речь идёт о статье 6.13 КоАП РФ "Пропаганда наркотических средств с использованием Интернета". До передачи материалов в суд полиция проверяла песни рэпера после заявления о содержании в них информации о запрещённых веществах.