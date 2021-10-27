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В США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере

К началу 2022 года будет разработана система, благодаря которой такой документ смогут получить все желающие.

27 октября, 15:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере X. Об этом сообщил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы с нетерпением ждём возможности предложить [такой паспорт] всем, кто подаёт заявление на его получение, как только мы разработаем необходимую систему и обновим форму", — говорится в заявлении Прайса, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Представитель дипведомства добавил, что такая возможность появится уже в начале следующего года. Он также подчеркнул, что департамент тесно работает с другими ведомствами страны, чтобы обеспечить американцев максимально комфортными условиями для путешествий вне зависимости от их половой идентичности.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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