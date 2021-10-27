В США впервые выдали паспорт с отметкой о третьем гендере X. Об этом сообщил официальный представитель американского Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы с нетерпением ждём возможности предложить [такой паспорт] всем, кто подаёт заявление на его получение, как только мы разработаем необходимую систему и обновим форму", — говорится в заявлении Прайса, опубликованном на сайте Госдепартамента США.

Представитель дипведомства добавил, что такая возможность появится уже в начале следующего года. Он также подчеркнул, что департамент тесно работает с другими ведомствами страны, чтобы обеспечить американцев максимально комфортными условиями для путешествий вне зависимости от их половой идентичности.