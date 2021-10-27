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Суд вынес приговор мигранту, убившему преподавателя Плехановки и её мать за 20 тысяч рублей

Чтобы не оставлять свидетелей, рабочий также изрезал шестилетнюю девочку, но ребёнок чудом выжил.

27 октября, 15:04

Суд вынес приговор мигранту, убившему преподавателя Плехановки и её мать за 20 тысяч рублей. Видео © Telegram / SHOT

Суд вынес приговор мужчине, который жестоко расправился с преподавателем РЭУ им. Плеханова и её матерью в ноябре прошлого года. Как пишет телеграм-канал SHOT, Жасуржон Усмонов проведёт за решёткой 24 года.

Перед оглашением приговора убийца согласился, что заслуживает самого сурового наказания, и признался, что просил о смертной казни. При этом отмечается, что после вердикта судьи он заявил о намерении обжаловать приговор из-за слишком большого срока.

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На Урале мужчина жестоко убил пожилую пару, чтобы не возвращать 5 тысяч рублей

Напомним, страшные события произошли в ночь на 8 ноября 2020 года. В деревне Поярково Солнечногорского района Подмосковья нашли тела двух женщин и раненую шестилетнюю девочку. Ребёнок чудом не погиб и сумел позвонить знакомым, чтобы позвать на помощь. Спустя два дня по подозрению в убийстве задержали Жасуржона Усмонова, который делал ремонт в доме погибших. На допросе он признался, что "яблоком раздора" стали 20 тысяч рублей, которые ему не доплатили за ремонт. Ребёнка мужчина попытался убить, чтобы не оставлять свидетелей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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