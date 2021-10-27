Суд вынес приговор мигранту, убившему преподавателя Плехановки и её мать за 20 тысяч рублей. Видео © Telegram / SHOT

Суд вынес приговор мужчине, который жестоко расправился с преподавателем РЭУ им. Плеханова и её матерью в ноябре прошлого года. Как пишет телеграм-канал SHOT , Жасуржон Усмонов проведёт за решёткой 24 года.

Перед оглашением приговора убийца согласился, что заслуживает самого сурового наказания, и признался, что просил о смертной казни. При этом отмечается, что после вердикта судьи он заявил о намерении обжаловать приговор из-за слишком большого срока.