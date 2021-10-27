Суд вынес приговор мигранту, убившему преподавателя Плехановки и её мать за 20 тысяч рублей
Чтобы не оставлять свидетелей, рабочий также изрезал шестилетнюю девочку, но ребёнок чудом выжил.
Суд вынес приговор мигранту, убившему преподавателя Плехановки и её мать за 20 тысяч рублей. Видео © Telegram / SHOT
Суд вынес приговор мужчине, который жестоко расправился с преподавателем РЭУ им. Плеханова и её матерью в ноябре прошлого года. Как пишет телеграм-канал SHOT, Жасуржон Усмонов проведёт за решёткой 24 года.
Перед оглашением приговора убийца согласился, что заслуживает самого сурового наказания, и признался, что просил о смертной казни. При этом отмечается, что после вердикта судьи он заявил о намерении обжаловать приговор из-за слишком большого срока.
Напомним, страшные события произошли в ночь на 8 ноября 2020 года. В деревне Поярково Солнечногорского района Подмосковья нашли тела двух женщин и раненую шестилетнюю девочку. Ребёнок чудом не погиб и сумел позвонить знакомым, чтобы позвать на помощь. Спустя два дня по подозрению в убийстве задержали Жасуржона Усмонова, который делал ремонт в доме погибших. На допросе он признался, что "яблоком раздора" стали 20 тысяч рублей, которые ему не доплатили за ремонт. Ребёнка мужчина попытался убить, чтобы не оставлять свидетелей.
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