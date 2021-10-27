67% россиян боятся заразиться ковидом, а 73% считают опасным призыв не прививаться

67% россиян "в какой-то мере" боятся заразиться коронавирусом и переживают за здоровье близких. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа, представленные в ходе круглого стола "Антиковидные меры в треугольнике "Эксперты — государство — общество".

12% же уверены, что ни с ними, ни с их близкими ничего не случится. Столько же россиян заявляют, что они или их близкие уже переболели, а 7% не думают об этой проблеме.

Три четверти россиян (77%) согласны с тем, что делать или не делать прививку от ковида — это личное дело каждого, 20% не согласны с этим. 73% респондентов считают, что призывать людей отказываться от вакцинации недопустимо, 22% не разделяют это мнение.