67% россиян боятся заразиться ковидом, а 73% считают опасным призыв не прививаться
При этом три четверти опрошенных согласны с тем, что вакцинироваться или нет — это личное дело каждого.
Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко
67% россиян "в какой-то мере" боятся заразиться коронавирусом и переживают за здоровье близких. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа, представленные в ходе круглого стола "Антиковидные меры в треугольнике "Эксперты — государство — общество".
12% же уверены, что ни с ними, ни с их близкими ничего не случится. Столько же россиян заявляют, что они или их близкие уже переболели, а 7% не думают об этой проблеме.
Три четверти россиян (77%) согласны с тем, что делать или не делать прививку от ковида — это личное дело каждого, 20% не согласны с этим. 73% респондентов считают, что призывать людей отказываться от вакцинации недопустимо, 22% не разделяют это мнение.
Ситуация с ковидом при этом в России остаётся сложной: на прошлой неделе антирекорды по смертности от ковида фиксировались практически каждый день. Сегодня, 27 октября, был отмечен очередной максимум летальных исходов. По мнению бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, главная причина таких печальных показателей заключается в низком уровне вакцинации населения. Он назвал сложившуюся в стране ситуацию понятной, так как наступил осенний период, дети вернулись в школы, а работники — в офисы, что и сыграло свою роль в распространении инфекции.
Комментариев: 0