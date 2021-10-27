Израиль официально объявил о планах открыть границы для привитых "Спутником V" с 15 ноября

Глава Минтуризма уточнил, что путешественникам при въезде нужно будет сдавать тест на наличие антител, но необходимость в нём отпадёт после признания российской вакцины ВОЗ. Развозов также сообщил, что в ближайшем будущем Израиль обновит список "красных стран" с высоким уровнем заболеваемости и приезд туристов из этих государств будет отложен на несколько недель. По данным министра, Россия будет в этом перечне.