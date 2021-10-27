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Израиль официально объявил о планах открыть границы для привитых "Спутником V" с 15 ноября

Путешественникам нужно будет сдавать тест на наличие антител, но необходимость в нём пропадёт после признания препарата в ВОЗ.

27 октября, 15:45
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Министр туризма Израиля Константин Развозов сообщил, что на заседании кабмина было принято решение открыть границы для прошедших вакцинацию "Спутником V" с 15 ноября.

"Вопрос признания "Спутника V" Государством Израиль стоял на повестке дня на вчерашнем заседании премьер-министра и Минздрава, они утвердили: с 15 ноября вакцина "Спутник V" будет признана Израилем", — передаёт слова министра РИА "Новости".

Глава Минтуризма уточнил, что путешественникам при въезде нужно будет сдавать тест на наличие антител, но необходимость в нём отпадёт после признания российской вакцины ВОЗ. Развозов также сообщил, что в ближайшем будущем Израиль обновит список "красных стран" с высоким уровнем заболеваемости и приезд туристов из этих государств будет отложен на несколько недель. По данным министра, Россия будет в этом перечне.

Израиль может разрешить въезд привитым "Спутником V" с 15 ноября

Израиль может разрешить въезд привитым "Спутником V" с 15 ноября

Ранее Лайф писал, что РФ призвала Финляндию пускать в страну российских туристов, привитых "Спутником V". С такой же просьбой выступили финские медики, заявив, что российский препарат по эффективности и безопасности не уступает иностранным аналогам, признанным в ЕС.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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