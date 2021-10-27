"Укол мне вколола": Обнародованная переписка рэпера Картрайта подтверждает новую версию его смерти
Точно известно, что музыканта расчленила жена, однако, при каких обстоятельствах это произошло и что этому предшествовало, до сих пор остаётся загадкой.
Фото © VK / Энди Картрайт
Незадолго до гибели рэпера Энди Картрайта жена поставила ему некий укол. Это следует из переписки, которую опубликовал Пятый канал. Следователи полагают, что таким образом Марина Кохал могла ввести супруга в кому, после чего задушить.
Из опубликованных сообщений становится ясно, что Картрайт планировал встретиться с кем-то из приятелей, чтобы похмелиться. Он также написал собеседнику, что на алкоголь попросил денег у жены.
"Гоу, через полтора часа пивка бахнем, я Марину развёл там на какую-то мелочуху. Укол мне поставила", — написал рэпер, добавив, что он "вообще разобран".
Напомним, что тело Картрайта было найдено вечером 29 июля 2020 года в квартире в Санкт-Петербурге. Его супруга Марина Кохал сначала рассказала, что пилила труп мужа четыре дня, однако позднее выяснилось, что сделала она это за одну ночь. Версию девушки о том, что рэпер скончался от передозировки, а она не захотела такой кончины для любимого, решив распилить тело и сбросить его в болото, разрушают результаты экспресс-теста Картрайта на наркотики. Позже стало известно, что музыкант хотел развестись и уйти к любовнице, что могло стать мотивом преступления.
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