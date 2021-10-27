Незадолго до гибели рэпера Энди Картрайта жена поставила ему некий укол. Это следует из переписки, которую опубликовал Пятый канал. Следователи полагают, что таким образом Марина Кохал могла ввести супруга в кому, после чего задушить.

Из опубликованных сообщений становится ясно, что Картрайт планировал встретиться с кем-то из приятелей, чтобы похмелиться. Он также написал собеседнику, что на алкоголь попросил денег у жены.