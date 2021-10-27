Волгоградский "Ротор" прошёл в 1/8 финала Кубка России по футболу, обыграв дома грозненский "Ахмат" в серии послематчевых пенальти.

Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. Счёт открыл Фёдор Первушин в середине первого тайма. Грозненцы на это ответили голом Даниила Уткина за 10 минут до конца игры. В серии пенальти волгоградская команда была точнее и сумела одолеть "Ахмат".