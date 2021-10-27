Сенсаций становится больше: "Ротор" стал третьим клубом ФНЛ, вышедшим в 1/8 финала Кубка России
Ранее в следующую стадию сумели пройти "Енисей" и "Алания", которые также представляют второй по силе дивизион.
Фото © VK / СК "Ротор"
Волгоградский "Ротор" прошёл в 1/8 финала Кубка России по футболу, обыграв дома грозненский "Ахмат" в серии послематчевых пенальти.
Основное время встречи завершилось со счётом 1:1. Счёт открыл Фёдор Первушин в середине первого тайма. Грозненцы на это ответили голом Даниила Уткина за 10 минут до конца игры. В серии пенальти волгоградская команда была точнее и сумела одолеть "Ахмат".
"Ротор" стал третьим клубом ФНЛ, который сумел выйти в следующую стадию Кубка России. До этого это удалось ещё двум представителям "лучшей лиги мира" — "Енисею", который одолел "Крылья Советов", и "Алании", обыгравшей "Уфу".
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