"Нижний Новгород" одержал волевую победу над "Факелом" и вышел из группы в Кубке России
Соперник команды с берегов Волги определится в ходе жеребьёвки, которая состоится 28 октября.
Фото © VK / Футбольный клуб "Нижний Новгород"
Футбольный клуб "Нижний Новгород" на выезде обыграл воронежский "Факел" со счётом 1:0 и сумел выйти в 1/8 финала Кубка России по футболу.
Автором единственного мяча в конце первого тайма стал Илья Берковский. После этого обе команды пытались изменить счёт на табло, однако сделать этого не удалось. В итоге "Нижний Новгород" сумел набрать шесть очков в своей группе и выйти в плей-офф.
Соперник нижегородцев определится 28 октября. Именно тогда состоится жеребьёвка первого раунда плей-офф Кубка России.
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