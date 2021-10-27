НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Нижний Новгород" одержал волевую победу над "Факелом" и вышел из группы в Кубке России

Соперник команды с берегов Волги определится в ходе жеребьёвки, которая состоится 28 октября.

27 октября, 16:57
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/fcnn_ru?z=photo-96863727_457309756/wall-96863727_251331" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Футбольный клуб "Нижний Новгород"</a></p>

Фото © VK / Футбольный клуб "Нижний Новгород"

Футбольный клуб "Нижний Новгород" на выезде обыграл воронежский "Факел" со счётом 1:0 и сумел выйти в 1/8 финала Кубка России по футболу.

Автором единственного мяча в конце первого тайма стал Илья Берковский. После этого обе команды пытались изменить счёт на табло, однако сделать этого не удалось. В итоге "Нижний Новгород" сумел набрать шесть очков в своей группе и выйти в плей-офф.

Сенсаций становится больше: "Ротор" стал третьим клубом ФНЛ, вышедшим в 1/8 финала Кубка России

Сенсаций становится больше: "Ротор" стал третьим клубом ФНЛ, вышедшим в 1/8 финала Кубка России

Соперник нижегородцев определится 28 октября. Именно тогда состоится жеребьёвка первого раунда плей-офф Кубка России.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1