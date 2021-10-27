"Нижний Новгород" одержал волевую победу над "Факелом" и вышел из группы в Кубке России

Футбольный клуб "Нижний Новгород" на выезде обыграл воронежский "Факел" со счётом 1:0 и сумел выйти в 1/8 финала Кубка России по футболу.

Автором единственного мяча в конце первого тайма стал Илья Берковский. После этого обе команды пытались изменить счёт на табло, однако сделать этого не удалось. В итоге "Нижний Новгород" сумел набрать шесть очков в своей группе и выйти в плей-офф.