"Ростов" проиграл "Торпедо" в первом матче после назначения Кафанова
Обе команды ранее вылетели из Кубка России, по очереди проиграв "Чайке" из села Песчанокопское.
Фото © VK / ФК "Торпедо Москва"
Московское "Торпедо" в родных стенах переиграло "Ростов" со счётом 2:0 в матче группового этапа Кубка России по футболу.
Автором единственного гола стал Амур Калмыков, который был точен с пенальти. При этом по ходу второго тайма было назначено ещё два 11-метровых, однако Щетинин и Кравчук не сумели забить с точки. В самом конце встречи Абдрашитов увеличил преимущество чёрно-белых и установил окончательный счёт. Добавим, что это первый матч для "Ростова" после назначения Виталия Кафанова главным тренером команды.
Однако ни для "Торпедо", ни для "Ростова" этот матч ничего не значил, так как до этого они поочерёдно уступили "Чайке", которая и вышла в 1/8 финала Кубка страны.
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