"Ростов" проиграл "Торпедо" в первом матче после назначения Кафанова

Автором единственного гола стал Амур Калмыков, который был точен с пенальти. При этом по ходу второго тайма было назначено ещё два 11-метровых, однако Щетинин и Кравчук не сумели забить с точки. В самом конце встречи Абдрашитов увеличил преимущество чёрно-белых и установил окончательный счёт. Добавим, что это первый матч для "Ростова" после назначения Виталия Кафанова главным тренером команды.