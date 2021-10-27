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"Ростов" проиграл "Торпедо" в первом матче после назначения Кафанова

Обе команды ранее вылетели из Кубка России, по очереди проиграв "Чайке" из села Песчанокопское.

27 октября, 17:49
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo-64198898_457269861" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК "Торпедо Москва"</a></p>

Фото © VK / ФК "Торпедо Москва"

Московское "Торпедо" в родных стенах переиграло "Ростов" со счётом 2:0 в матче группового этапа Кубка России по футболу.

Автором единственного гола стал Амур Калмыков, который был точен с пенальти. При этом по ходу второго тайма было назначено ещё два 11-метровых, однако Щетинин и Кравчук не сумели забить с точки. В самом конце встречи Абдрашитов увеличил преимущество чёрно-белых и установил окончательный счёт. Добавим, что это первый матч для "Ростова" после назначения Виталия Кафанова главным тренером команды.

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Однако ни для "Торпедо", ни для "Ростова" этот матч ничего не значил, так как до этого они поочерёдно уступили "Чайке", которая и вышла в 1/8 финала Кубка страны.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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