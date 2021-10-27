Опрос: Половина россиян не считает "нет" от женщины отказом

Чуть менее половины опрошенных россиян не считают отказом, когда женщина говорит открыто "нет", а четверть может расценить попытку приударить как флирт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования "Демография и секс: что думают 18+", проведённого агентством "Михайлов и партнёры".

Согласно опросу, даже активное сопротивление со стороны женщины 39% мужчин считают за флирт, а 7% — за согласие на секс. А ещё, если же прикосновение происходит во время деловых переговоров, для трети респондентов (68%) это становится признаком харассмента, хотя 41% по-прежнему уверен, что это всего лишь флирт. Однако почти абсолютное большинство женщин одобряет, когда мужчина придерживает перед ней дверь или подаёт пальто.



Две трети опрошенных не исключили для себя сексуальный контакт в первый день знакомства, мужчины оказались готовы к этому чаще (85%), чем женщины (48%). Интересно, что гораздо проще относятся к этому вопросу петербуржцы и москвичи, а ещё люди с низким доходом и атеисты. А вот молодёжь до 24 лет оказалась более консервативна: 47% ответили отрицательно.