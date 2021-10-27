Опрос: Половина россиян не считает "нет" от женщины отказом
При этом 68% респондентов считают прикосновения в этих областях поверх одежды харассментом.
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Чуть менее половины опрошенных россиян не считают отказом, когда женщина говорит открыто "нет", а четверть может расценить попытку приударить как флирт. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования "Демография и секс: что думают 18+", проведённого агентством "Михайлов и партнёры".
Согласно опросу, даже активное сопротивление со стороны женщины 39% мужчин считают за флирт, а 7% — за согласие на секс. А ещё, если же прикосновение происходит во время деловых переговоров, для трети респондентов (68%) это становится признаком харассмента, хотя 41% по-прежнему уверен, что это всего лишь флирт. Однако почти абсолютное большинство женщин одобряет, когда мужчина придерживает перед ней дверь или подаёт пальто.
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Две трети опрошенных не исключили для себя сексуальный контакт в первый день знакомства, мужчины оказались готовы к этому чаще (85%), чем женщины (48%). Интересно, что гораздо проще относятся к этому вопросу петербуржцы и москвичи, а ещё люди с низким доходом и атеисты. А вот молодёжь до 24 лет оказалась более консервативна: 47% ответили отрицательно.
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