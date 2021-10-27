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"Надо поставить Польшу на место": Политолог рассказал об усиливающемся конфликте между Варшавой и ЕС

Эксперт назвал разногласия двух сторон ценностными, которые "выходят далеко за рамки судебной сферы".

27 октября, 18:12
<p>Фото © Hesther Ng / SOPA Images / LightRocket via Getty Images</p>

Фото © Hesther Ng / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал финансовые санкции Евросоюза в отношении Польши в размере одного миллиона евро в день. Он отметил усиление конфликта между сторонами из-за несоблюдения Варшавой ценностей ЕС.

"В данном случае речь идёт об усиливающемся конфликте, возникшем между Польшей и другими странами ЕС, которые обвиняют Польшу в нарушении прав человека и несоблюдении тех норм и принципов, которые доминируют в Евросоюзе", сообщил Шаповалов в беседе с RT.

По словам эксперта, речь идёт о ценностном конфликте, поскольку власть в Польше представляют "правоконсервативные политики". И это противоречит идеям ЕС. Это "выходит далеко за рамки судебной сферы", отметил он, и "Польша здесь не единственная".

"Рядом находится Венгрия, которая примерно в такой же ситуации. Конечно, это серьёзная проблема для ЕС, поскольку Польша является амбициозным государством, на которое достаточно пристально смотрят и другие страны Восточной Европы", — пояснил политолог.

По мнению Шаповалова, ЕС должен "поставить Польшу на место", подтвердить её второстепенность и заставить страну выполнять требования, которые являются обязательными для государств Евросоюза. Он предположил, что важную роль в этом конфликте могут играть США, поскольку Варшава традиционно ориентируется не столько на Брюссель, Париж и Берлин, сколько на Вашингтон.

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Ранее стало известно, что Европейский суд обязал Польшу выплачивать один миллион евро каждый день. Штраф будет в силе до тех пор, пока Варшава не начнёт работать над реформой своей судебной системы.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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