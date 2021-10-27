Под Рязанью 14-летняя девочка на ходу выпрыгнула из машины похитителя
Школьница перебралась из багажника в салон, а затем без раздумий выбросилась через заднюю дверь.
Фото © Flickr / Hendrixson
В Рязанской области завели уголовное дело о похищении (ст. 126 УК РФ) после того, как мужчина попытался увезти 14-летнюю девочку в своём авто. Как сообщает региональное управление СКР, школьница смогла от него сбежать, а злоумышленника ищут.
Всё случилось вечером 26 октября в районе Ряжской улицы. К девочке-подростку подошёл незнакомец и после перепалки затолкал ребёнка в багажник своей машины, а затем направился по автодороге сообщением Ряжск – Нагорное. Но школьница не оставляла попыток выбраться из машины.
"Несовершеннолетней удалось переместиться в салон автомобиля и покинуть транспортное средство через заднюю пассажирскую дверь. У девочки ссадины, однако её здоровью ничего не угрожает", — говорится на сайте регионального ведомства.
А ещё Лайф рассказывал, как в Башкирии неизвестный похитил школьницу и пытался изнасиловать на кладбище. Но девочка закричала, и это напугало извращенца. Кроме того, к малышке направились прохожие, тогда злоумышленник поспешил скрыться.
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