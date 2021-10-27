Под Рязанью 14-летняя девочка на ходу выпрыгнула из машины похитителя

В Рязанской области завели уголовное дело о похищении (ст. 126 УК РФ) после того, как мужчина попытался увезти 14-летнюю девочку в своём авто. Как сообщает региональное управление СКР, школьница смогла от него сбежать, а злоумышленника ищут.

Всё случилось вечером 26 октября в районе Ряжской улицы. К девочке-подростку подошёл незнакомец и после перепалки затолкал ребёнка в багажник своей машины, а затем направился по автодороге сообщением Ряжск – Нагорное. Но школьница не оставляла попыток выбраться из машины.

"Несовершеннолетней удалось переместиться в салон автомобиля и покинуть транспортное средство через заднюю пассажирскую дверь. У девочки ссадины, однако её здоровью ничего не угрожает", — говорится на сайте регионального ведомства.