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Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья по делу об убийстве

По словам адвоката, приговор бывшему чиновнику будет вынесен 15 ноября в Подольском городском суде.

27 октября, 17:56
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/wall-82053713_18108?z=photo-82053713_456248502/album-82053713_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Администрация Раменского района</a></p>

Фото © VK / Администрация Раменского района

Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. Он находился под стражей более двух лет, его обвиняли в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой.

"[Кулаков] оправдан. 15 ноября в Подольском городском суде будет обсуждение последствий вердикта и будет вынесен оправдательный приговор", сообщил ТАСС адвокат арестованного Артём Сарбашев.

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Напомним, Андрей Кулаков был задержан 31 мая 2019 года по подозрению в убийстве. Тело Евгении Исаенковой было обнаружено 4 мая, женщина была задушена. По версии СК, Кулаков испытывал к ней личную неприязнь, хотя некоторые источники российских изданий сообщали, что они состояли в близких отношениях. Проверка на полиграфе подтвердила обвинение в убийстве, но арестованный вину не признавал. 13 июня Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-главы, однако его вновь взяли под стражу 21 июня.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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