Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья по делу об убийстве
По словам адвоката, приговор бывшему чиновнику будет вынесен 15 ноября в Подольском городском суде.
Фото © VK / Администрация Раменского района
Присяжные оправдали экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. Он находился под стражей более двух лет, его обвиняли в убийстве замглавы Общественной палаты района Евгении Исаенковой.
"[Кулаков] оправдан. 15 ноября в Подольском городском суде будет обсуждение последствий вердикта и будет вынесен оправдательный приговор", — сообщил ТАСС адвокат арестованного Артём Сарбашев.
Напомним, Андрей Кулаков был задержан 31 мая 2019 года по подозрению в убийстве. Тело Евгении Исаенковой было обнаружено 4 мая, женщина была задушена. По версии СК, Кулаков испытывал к ней личную неприязнь, хотя некоторые источники российских изданий сообщали, что они состояли в близких отношениях. Проверка на полиграфе подтвердила обвинение в убийстве, но арестованный вину не признавал. 13 июня Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-главы, однако его вновь взяли под стражу 21 июня.
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