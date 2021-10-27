Суд в Москве заочно арестовал подозреваемого в убийстве экс-банкира, его жены и сына
Мужчина был задержан на территории Белоруссии, куда он отправился сразу после совершения преступления.
Фото © СК РФ по городу Москве
Следственный комитет России выступил с ходатайством о заочном аресте подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера обанкротившегося Смоленского банка Михаила Яхонтова и его семьи. Кунцевский суд Москвы удовлетворил прошение, сообщает ТАСС.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал заочный арест в отношении Андрея Скрипкина, подозреваемого в убийстве банкира Яхонтова, его супруги и их малолетнего сына", — сказали в инстанции.
Скрипкину предъявлено обвинение по статьям "Убийство двух и более лиц" и "Убийство малолетнего". Фигуранту дела может грозить пожизненное лишение свободы.
Напомним, 24 октября на юго-западе Москвы была жестоко убита семья — 57-летний Михаил Яхонтов, его супруга и ребёнок. Тела погибших были обнаружены в московской квартире на Мосфильмовской улице 26 октября. Ранее Лайф выяснял, кто мог стоять за расправой и почему.
Комментариев: 0