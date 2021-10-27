Задержан подозреваемый в убийстве семьи бывшего топ-менеджера банка

В Белоруссии задержали подозреваемого в жестоком убийстве бывшего топ-менеджера ОАО "Смоленский банк" Михаила Яхонтова и его семьи, чьи тела накануне нашли на Мосфильмовской улице в Москве. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Задержанным оказался бывший партнёр Яхонтова по фамилии Скрипник. Правоохранители сумели выследить его по дорожным камерам. Сейчас мужчина даёт показания на допросе.

По данным Лайфа, таксист мог подобрать подозреваемого на проспекте Вернадского, откуда до места преступления пешком идти около 45 минут. Далее машина попала на камеры на Тверской, проспекте Мира и на площади трёх вокзалов. После этого автомобиль направился в сторону МКАД по шоссе Энтузиастов и, сделав крюк, доехал до пересечения кольцевой дороги с Ярославским шоссе. После этого маршрут закончился. В какой момент пути подозреваемый вышел из такси, неизвестно, как и то, каким образом он оказался на территории соседнего государства.