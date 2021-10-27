В Госдуме призвали ввести ПЦР-тесты для всех пассажиров в аэропортах

При этом парламентарий отметил, что диагностика должна финансироваться государством, так как именно оно заинтересовано в сохранении здоровья людей.

Чтобы разорвать цепочку заражений коронавирусом, необходимо проводить ПЦР-тестирование всех пассажиров в российских аэропортах не только на международных, но и на внутренних рейсах, считает зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

"Здесь нет никакой разницы, ведь хоть из Англии прилетай, хоть из Свердловской области или Москвы, если заразился, то дальше будешь заражать. Поэтому вопрос о введении на внутренних рейсах ПЦР-тестирования правомерный, его можно ввести, так как ситуация обостряется каждый день, растёт заболеваемость и, что самое печальное, количество умирающих", — сказал Тумусов в беседе с Ura.ru.

При этом он отметил, что тестирование пассажиров должно финансироваться за счёт государства, так как именно оно заинтересовано в сохранении здоровья людей. Зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный добавил, что главное преимущество ПЦР-диагностики перед вылетом — это гарантия того, что человек в данный момент не заражён.